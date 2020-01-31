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Çin'deki ölümcül koronavirüs Rusya'ya sıçradı | Video

Çin'deki ölümcül koronavirüs Rusya'ya sıçradı | Video
31.01.2020 | 16:04

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini bildirdi. Hastalardan birinin Tümen, ikinci hastanın ise Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde bulunduğunu belirten Golikova, "İki hasta da Çin vatandaşı." dedi.

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