Çin'den canlı yayına bağlanan Türk öğretmen ölümcül korona virüsü dehşetini anlattı!
Çin'de yaşayan Türk öğretmen Burcu Öner, canlı yayında bölgede yaşananları ve korona virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Taksi ve toplu taşıma araçlarını kullanmadıklarını belirten öğretmen Burcu Öner, "Tahliye haberinden sonra rahatladık bekliyoruz. Büyükelçilik hazırlanın dedi ve bekliyorum. 7 gündür evden dışarı çıkmıyorum" dedi.
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