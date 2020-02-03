Web TV Dünya Çoçuklar koronavirüsten nasıl korunmalı? | Video

Çoçuklar koronavirüsten nasıl korunmalı? | Video

Çoçuklar koronavirüsten nasıl korunmalı? | Video
03.02.2020 | 14:48

Çin’de Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 362’e yükseldi. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ise bugün 7. düzenlendi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer yaşanan son gelişmeleri ve yapılan tespitleri A Haber’e değerlendirdi. Tezer uzun zamandır Bilim Kurulu’nun toplandığını belirterek şuana kadar tespit edilen bir vakanın olmadığını ifade etti.

"ÇOÇUK VAKAYA RASTLANMADI"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: "Bilindiği üzere bugün okullar açıldı ve bize ailelerden çok sık sorular geldi. Biz aileler için bir bildiriyi Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdik. Koronavirüs damlacık yoluyla bulaşan bir etkendir. Bu noktada çocuklara sık el yıkama alışkanlığının kazandırılması ve öksürük ateş gibi durumlarda çocukların evde istirahat etmesi gerekiyor. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da belirttiği gibi çocuk vakaya henüz rastlanmamıştır. Çocuklar SARS virüsünde olduğu gibi şuan bu durumdan etkilenen kesimde değiller." ifadelerinde bulundu.

Ailelerin genel önlemlere uymasının yeterli olacağını belirten Tezer: "Maske ile çocukları okula göndermeye yönelik bir önerimiz yoktur. Yalnızca grip ve kış mevsiminde nasıl önlemler alınıyorsa koronavirüsü için de benzer önlemlerin alınmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

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