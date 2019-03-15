Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Coşkun Başbuğ: "Saldırgan çok soğukkanlı ve ne yaptığını bilen bir ruh hastası"

Yeni Zelanda ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı vaktinde silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ önemli açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "Saldırıyı şuana kadar sahiplenen bir örgüt olmasa da ferdi bir eylem gibi duruyor. Neticede birileri terörü dünya çapına yaymak için yoğun gayret sarf ediyor. Görüntüleri seyrettim, izleyenlerde değerlendirmiştir. Çok soğukkanlı, planlı, programlı, ne yaptığını bilen bir ruh hastasının profili var" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Coşkun Başbuğ: "Saldırgan çok soğukkanlı ve ne yaptığını bilen bir ruh hastası"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN