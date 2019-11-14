Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kendisine "I love you man" diyen kişiye İngilizce yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'la kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası temaslarına devam eden Erdoğan bir camiye gitti. Camide kendisine "I love you man" diyen adama Erdoğan "Thank you. I love you" diyerek cevap verdi.
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