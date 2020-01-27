Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika seyahatinin 2.durağı olan Gambiya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan için karşılama töreni düzenlendi.
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