Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beyaz Saray'da ABD'li senatöre ders gibi cevap!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li senatörler ile Beyaz Saray Oval Ofis'te bir araya geldi. Oval Ofis'te ABD'li bir senatörün, "Kürtler ABD ile birlikte düşmanlarımıza karşı savaştılar. Türkiye'nin onlara karşı saldırı yapmasını istemiyoruz" sözüne karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki şeyi birbirinden ayırmamız lazım; Kürtler ve teröristler. Kürtler benim vatandaşım. O bölgeye yaptığım yatırımları ancak yerinde görebilirseniz anlayabilirsiniz. Sayın Obaama döneminde Kobani'den ülkeme iltica eden Kürtlerin sayısı 350 bindir." cevabını verdi.
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