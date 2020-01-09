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Darbeci Hafter'in askeri okula saldırısından yeni görüntüler

09.01.2020 | 11:01

Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, Hafter unsurlarına ait SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Darbeci Hafter'in saldırısından yeni görüntüler ortaya çıktı.

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