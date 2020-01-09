Darbeci Hafter'in askeri okula saldırısından yeni görüntüler
Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, Hafter unsurlarına ait SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Darbeci Hafter'in saldırısından yeni görüntüler ortaya çıktı.
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