Web TV Dünya DEAŞ'ın yeni elebaşı belli oldu! İşte DEAŞ'ın yeni elebaşı İbrahim el Kureyşi

DEAŞ'ın yeni elebaşı belli oldu! İşte DEAŞ'ın yeni elebaşı İbrahim el Kureyşi

01.11.2019 | 10:25

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