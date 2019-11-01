DEAŞ'ın yeni elebaşı belli oldu! İşte DEAŞ'ın yeni elebaşı İbrahim el Kureyşi

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Sonsuz hayat için 6 yaşındaki çocuğu öldürdü 01.11.2019 | 10:49
01:18
01:44
01:23
California'da "Cadılar Bayramında" silahlı saldırı! 31.10.2019 | 11:55
02:10
Fransa'da başörtüsü düşmanlığı! 31.10.2019 | 11:46
01:02
01:14
01:46
California'da alevlerden kaçış 30.10.2019 | 16:27
01:12
İngiltere erken seçime gidiyor 30.10.2019 | 16:12
00:39
Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı 30.10.2019 | 14:46
00:39
Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı 30.10.2019 | 14:23
01:35
Irak'ta tansiyon düşmüyor! 30.10.2019 | 10:28
00:30
01:53
Irak'ta öğrenciler de protestolara katıldı: 63 ölü, binlerce yaralı! 29.10.2019 | 10:19
04:57
01:45
Avrupa sokakları PKK'ya teslim 28.10.2019 | 09:18
03:03
01:21
01:32
05:43
Norveç'te PKK'lı hainlerin saldırdığı aile A Haber'e konuştu! 27.10.2019 | 13:40