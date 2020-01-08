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Dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı! İran'da düşen yolcu uçağının yere çakılma anı kamerada...

08.01.2020 | 08:39

İran'ın başkenti Tahran'da düşen yolcu uçağının havada alev alarak düşme anı görüntüleri ortaya çıktı! Düşen Boeing 737 tipi uçakta 180 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.

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