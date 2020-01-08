Dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı! İran'da düşen yolcu uçağının yere çakılma anı kamerada...
İran'ın başkenti Tahran'da düşen yolcu uçağının havada alev alarak düşme anı görüntüleri ortaya çıktı! Düşen Boeing 737 tipi uçakta 180 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.
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