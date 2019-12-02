Depremzede kadın yardım dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı
Kosova'da görev yapan Türk askeri, Arnavutluk'ta birkaç gün önce meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde evsiz kalan depremzedelere kıyafet ve battaniye yardımında bulundu. Türk askerinin yardımı karşısında bazı depremzedeler gözyaşlarını tutamadı.Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri, Arnavutluk'tan Kosova'ya getirilen 500'ü aşkın depremzedeye yardım elini uzattı. Türk askeri Arnavut depremzedelerin kaldığı kampa giderek kışlık kıyafetlerin yanı sıra battaniye yardımında bulundu.
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