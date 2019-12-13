Der Spiegel, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri zorla geri gönderme görüntülerini yayınladı
Alman Der Spiegel dergisi, Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri Türkiye’ye yasa dışı şekilde sınır dışı ettiğine dair görüntüler yayınladı.
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