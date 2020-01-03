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Devrim Muhafızları Sözcüsü Kasım Süleymani için canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

03.01.2020 | 14:10

İran Devrim Muhafızlarının Komutanı ve Hamaney'in Ortadoğu'daki kılıcı Kasım Süleymani, ABD'nin saldırısıyla öldürüldü. İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif, Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından İran devlet televizyonuna canlı yayında yaptığı açıklama sırasında göz yaşlarını tutamadı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'a düzenlenen füze saldırısında İran'ın önemli isimleri ölmüştü.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü açıklandı. Süleymani, inşaat işçiliğinden generalliğe yükselen ve efsane komutan olarak kabul ediliyordu.

Katyuşa füzelerinin kullandıldığı saldırıda Süleymani ile birlikte, Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin Komutan Yardımcısı Mehdi el-Mühendis ve örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişi hayatını kaybetti.

İran ruhani lideri Hamaney ülkede 3 gün yas ilan etti.

İran'da bir tv programına konuk olan İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif, ABD ile İsrail'in sevincinin mateme dönüşeceğini söyledi. Sözlerine daha fazla devam edemeyen Şerif, canlı yayında kameralar önünde hıçkıra hıçkıra ağladı.

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