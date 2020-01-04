Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Zarif telefonda görüştü. Görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ele alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
01:43
01:45
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü 04.01.2020 | 16:17
01:06
01:43
İran'daki Kasım Süleymani öfkesi gazete manşetlerine yansıdı! 04.01.2020 | 12:44
05:05
Doç. Dr. Yayla "Ortadoğu yeniden operasyon alanı olacak” 04.01.2020 | 09:18
03:11
“Kasım Süleymani İran’ın 2.önemli kişisi konumundaydı” 04.01.2020 | 09:17
06:25
Tümgeneral Karataş "Bu coğrafyada İran ile birbirimize ihtiyacımız var" 04.01.2020 | 09:18
01:54
Libya'nın başkentinde Türkiye coşkusu! 03.01.2020 | 23:06
01:15
04:55
02:01
00:52
Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'da ABD protestosu 03.01.2020 | 15:01
00:57
04:21
İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de nasıl karşılandı? 03.01.2020 | 11:29
00:22
Ağlayan kadın hayaleti kan dondurdu! Görenler ne yapacağını şaşırdı 03.01.2020 | 11:20
01:03
İranlı General Kasım Süleymani'nin ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! 03.01.2020 | 11:06
10:36
Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD-İran savaşı çıkacak mı? 03.01.2020 | 10:46
01:50
ABD'nin Bağdat'ta öldürdüğü Kasım Süleymani kimdir? 03.01.2020 | 10:20
18:24
İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor? 03.01.2020 | 09:20