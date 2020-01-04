Web TV Dünya Doç. Dr. Yayla "Ortadoğu yeniden operasyon alanı olacak”

Doç. Dr. Yayla "Ortadoğu yeniden operasyon alanı olacak”

04.01.2020 | 09:18

İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesi üzerine bölgede gerilim artıyor. A Haber’e konuşan Doç. Dr. Hilmi Erdoğan Yayla, olası senaryolar üzerine ve Amerika-İran’ın iç kamuoyuna yönelik son durumu yorumladı.

Bugüne kadar ABD nasıl hamleler yapar diye konuşuyorduk ama bugün farklı bir durumun söz konusu" olduğuna değinen Erdoğan Yayla;

"bugün İran ne yapacak diye bakıyoruz. Hamaney ve Ruhani'den gelen üst üste açıklamalar var. Bir intikam vurgusu yapıyorlar. Bu anlamda Ortadoğu'da yeniden şekillenen bir operasyon alanı söz konusu olacaktır." Dedi.

Vekalet savaşlarının sona erdiğini vurgulayan Yayla; "Artık Asli oyuncular devreye giriyor. Herhangi bir örgüt kullanılmadan komutan öldürüldü. Bu noktadan sonra İran ne yapacak diye yorumlamak gerekir." ifadesini kullandı.

"İRAN'IN DOĞRUDAN ASKERİ GÜCÜNÜ KULLANARAK HAMLE YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Doç. Dr. Erdoğan Yayla, uzun vadede İran ve İsrail geriliminin de ortaya çıkacağına değinirken Irak içinde problemli bir dönemin başladığını belirtti.

İran'ın bir sonraki adım olarak;" tüm güçleri teyakkuz halinde. İran'ın doğrudan askeri gücünü kullanarak hamle yapacağı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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