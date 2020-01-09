Donald Trump'dan flaş İran açıklaması!
ABD, BM'ye mektup göndererek 'gerilimin azaltılması için ön koşulsuz İran ile görüşmeye 'hazırız' dedi. ABD, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin BM Sözleşmesi uyarınca meşru müdafaa olduğunu kaydetti.İran-ABD arasında Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile başlayan gerilim İran'ın Irak'taki ABD üssünü 15 balistik füze ile vurması ile alevlendi.
Son dakika bilgilere göre liderlerden füze saldırılarının ardından açıklamalar dün peş peşe gelirken İran dini lideri Hamaney, ABD'nin yüzüne tokadı indirdik açıklamasında bulunmuştu. ABD başkanı Donald Trump'ın akşam saatlerinde yaptığı açıklama gerilimin azaltılması yönünde olmuştu. ABD tarafından BM'ye gönderilen mektupta İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olunduğu bildirildi.
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