Ebu Bekir el-Bağdadi'nin kimdir? Ebu Bekir el-Bağdadi'nin eylemleri hangi ülkelerin işine yaradı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın canlı yayında düzenledikleri bir operasyonla öldürdüklerini açıkladıkları Ebu Bekir el-Bağdadi kimdir? İşte DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin başında bulunduğu teör örgütü ile yaptığı katliamlar ve aslında hizmet ettiği o ülkelerle ilişkileri...