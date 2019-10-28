Ebu Bekir el-Bağdadi'nin kimdir? Ebu Bekir el-Bağdadi'nin eylemleri hangi ülkelerin işine yaradı?
ABD Başkanı Donald Trump'ın canlı yayında düzenledikleri bir operasyonla öldürdüklerini açıkladıkları Ebu Bekir el-Bağdadi kimdir? İşte DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin başında bulunduğu teör örgütü ile yaptığı katliamlar ve aslında hizmet ettiği o ülkelerle ilişkileri...
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