Ekip arabasında kelepçeli vahşet! Mahkemenin kararı sonra ülke ayağa kalktı...

EKİP ARABASINDA KELEPÇELİ DEHŞET!

Genç kız, iki yıl önce uyuşturucu bulundurduğu gerekçesi ile polisler tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre, kelepçeli bir şekilde Chambers'i devriye arabasına oturtan polisler, ekip arabasını ıssız bir bölgeye götürdüler. Aracın arkasında kelepçeli vaziyette oturan genç kız, ekip arabasında adeta hayatının kabusunu yaşadı. Kan donduran olay mahkemeye taşınırken polisler ise görevinden istifa etti.

Takma adı Anna Chambers olan genç kız, 2017 yılında uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle Eddie Martins ve Richard Hall adlı iki polis tarafından kelepçelediğini ve devriye arabasında tecavüzedildiğini öne sürdü.

GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİLER

ABD, New York'ta iki polis memuru 39 yaşındaki Eddie Martins ve 34 yaşındaki Richard Hall, 2017 yılında üzerinde uyuşturucu buldukları 18 yaşındaki Anna Chambers'ı kelepçeleyip ekip arabasına götürdüler. Gözaltına aldıkları genç kız, polislerin ekip aracının arkasında kendisini kelepçeleyerek sırayla tecavüz ettiklerini iddia etti. Polisler ise genç kadının kendi isteği ile ilişkiye girdiğini söylemelerine rağmen görevlerinden istifa ettiler.

MAHKEME TECAVÜZ DAVASINI DÜŞÜRDÜ

Perşembe günü görülen tecavüz davasında her iki poliste yanlış davranışta bulunduklarını kabul ettiler. Chambers'ın olaydan sonra gittiği hastanede yaptırdığı DNA testi sonucu, spermlerin iki polise ait olduğu belgelendi.