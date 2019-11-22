Elon Musk, Tesla'nın yeni aracı Cybertruck'ın tanıtımında böyle rezil oldu!
Tesla'nın patronu Elon Musk'a Tesla'nın yeni pickup aracı Cybertruck'ın tanıtımında soğuk duş! Elon Musk'ın camları 'kırılmaz' dediği Tesla'nın yeni aracı Cybertruck'ın camlar ufak darbelerle kırılınca, herkes şaşkına döndü.
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