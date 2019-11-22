Web TV Dünya Elon Musk, Tesla'nın yeni aracı Cybertruck'ın tanıtımında böyle rezil oldu!

Elon Musk, Tesla'nın yeni aracı Cybertruck'ın tanıtımında böyle rezil oldu!

22.11.2019 | 12:40

Tesla'nın patronu Elon Musk'a Tesla'nın yeni pickup aracı Cybertruck'ın tanıtımında soğuk duş! Elon Musk'ın camları 'kırılmaz' dediği Tesla'nın yeni aracı Cybertruck'ın camlar ufak darbelerle kırılınca, herkes şaşkına döndü.

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