Emekli Amiral Atilla Kıyat’ın skandal paylaşımına AK Parti’den sert cevap!

Emekli Amiral Atilla Kıyat sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımla Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Kıyat’ın bu paylaşımına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten yanıt geldi. Kıyat’ın siyaset cellatlığına soyunduğunu ifade eden Çelik, “Cumhurbaşkanına bir son biçmeye çalışıyor. Son biçmeye çalışanların karşılığını bu millet 15 Temmuz'da verdi.” İfadelerini kullandı. Konuya ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan ise Kıyat’ın skandal paylaşımının hukuki açıdan suç teşkil etmesinin ötesinde aziz milletimize ve devletimizin beka mücadelesini tehdit eden belli amaçlar güttüğünü ifade etti.