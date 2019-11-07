Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan’da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi. Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4. toplantısına katılmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Macaristan’da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:19
Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı 07.11.2019 | 17:04
01:36
Oyun bağımlısı genç bilgisayar başında öldü 07.11.2019 | 13:49
01:06
Irak'ta protestolar tüm şiddetiyle devam ediyor 07.11.2019 | 10:05
01:08
Rus uçakları Halep ve İdlib yakınlarındaki köyleri bombaladı 06.11.2019 | 16:49
00:58
Suriye Milli Ordusu'ndan 144 şehit var 06.11.2019 | 15:39
00:18
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’China Railway Express’ açıklaması 06.11.2019 | 14:05
01:16
00:44
01:10
"Her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce ölüyor" 06.11.2019 | 12:20
00:50
İdlib'de hava saldırısında 3 çocuk öldü 06.11.2019 | 11:24
01:38
Alman kanalı FETÖ'nün gerçek yüzünü anlattı 06.11.2019 | 00:01
02:34
02:27
ABD'li Ekonomist Jeffrey Sachs'tan Sıfır Atık Projesi'ne övgü! 05.11.2019 | 15:35
00:46
03:13
Türkiye resmen duyurdu! Bağdadi'nin kız kardeşi yakalandı 05.11.2019 | 10:13
02:21
Hollanda'dan 'Irak'ta sivilleri vurduk' itirafı! 04.11.2019 | 17:15
00:37
Önünden geçtiği evin garajında kalan kadın kamerada 04.11.2019 | 10:04
01:03
Rusya'da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti 04.11.2019 | 09:59
01:57
Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da yolları temizliyor 03.11.2019 | 18:13
02:29
Bıçakla 6 kişiyi yaraladı, bir göstericinin ise kulağını ısırarak kopardı 03.11.2019 | 18:13