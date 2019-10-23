Endonezya'da dev patlama!
Endonezya'da devlet petrol ve doğal gaz şirketi Pertamina'ya ait petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 1 Çinli işçi hayatını kaybetti. Şirket yetkilileri, patlamanın sebebinin araştırıldığını açıkladı.
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