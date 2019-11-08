Eski CIA çalışanından itiraflar: "En büyük umudumuz Şii-Sünni çatışması"

A Haber Satır Arası programında eski CIA çalışanı Michael Scheuer'in geçtiğimiz yıllarda verdiği röportaja yer verildi. Michael Scheuer verdiği röportajda çarpıcı itiraflarda bulundu. Michael Scheuer, "Şii ve Sünni savaşının tam da ihtiyacımız olan şey" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Biz en basit yorumuyla kaybettik. Birleşik devletler, batı ve onun müttefikleri her yerde ölümüne kadar dövülmekte Afrika'da Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da. Gerçekten çok üzücü bir durum. Biz hiçbir zaman birilerini hava kuvvetlerimiz ile yenecek durumda olmadık ve açıkça ispatlamış olduk ki yabancı orduları, kendilerini savunabilmeleri için, eğitebilecek durumda olmadık. Sanırım tam bir çıkmazın içindeyiz. Konu şuydu; ben DEAŞ'ın Bağdat'a ilerleyeceğini düşünüyordum. Çünkü Sünniler Şiileri öldürüyordu ve tam da buna ihtiyacımız var. " İşte eski CIA yetkilisi Michael Scheuer'in açıklamasının devamı...