Web TV Dünya Eski CIA çalışanından itiraflar: "En büyük umudumuz Şii-Sünni çatışması"

Eski CIA çalışanından itiraflar: "En büyük umudumuz Şii-Sünni çatışması"

08.11.2019 | 00:28

A Haber Satır Arası programında eski CIA çalışanı Michael Scheuer'in geçtiğimiz yıllarda verdiği röportaja yer verildi. Michael Scheuer verdiği röportajda çarpıcı itiraflarda bulundu. Michael Scheuer, "Şii ve Sünni savaşının tam da ihtiyacımız olan şey" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Biz en basit yorumuyla kaybettik. Birleşik devletler, batı ve onun müttefikleri her yerde ölümüne kadar dövülmekte Afrika'da Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da. Gerçekten çok üzücü bir durum. Biz hiçbir zaman birilerini hava kuvvetlerimiz ile yenecek durumda olmadık ve açıkça ispatlamış olduk ki yabancı orduları, kendilerini savunabilmeleri için, eğitebilecek durumda olmadık. Sanırım tam bir çıkmazın içindeyiz. Konu şuydu; ben DEAŞ'ın Bağdat'a ilerleyeceğini düşünüyordum. Çünkü Sünniler Şiileri öldürüyordu ve tam da buna ihtiyacımız var. " İşte eski CIA yetkilisi Michael Scheuer'in açıklamasının devamı...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:17
Eski CIA çalışanından itiraflar: "En büyük umudumuz Şii-Sünni çatışması" 08.11.2019 | 00:28
03:19
Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı 07.11.2019 | 17:04
01:36
Oyun bağımlısı genç bilgisayar başında öldü 07.11.2019 | 13:49
01:06
Irak'ta protestolar tüm şiddetiyle devam ediyor 07.11.2019 | 10:05
01:08
Rus uçakları Halep ve İdlib yakınlarındaki köyleri bombaladı 06.11.2019 | 16:49
00:58
Suriye Milli Ordusu'ndan 144 şehit var 06.11.2019 | 15:39
00:18
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’China Railway Express’ açıklaması 06.11.2019 | 14:05
01:16
ABD'li dergiden bir yalan haber daha... Foreign Policy Dergisi'nden Türkiye ile ilgili nükleer silah yalanı! 06.11.2019 | 13:49
00:44
İsrail askerlerinden bir skandal daha! Bu kez de 5 yaşındaki çocuğun gözünün önünde... 06.11.2019 | 12:36
01:10
"Her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce ölüyor" 06.11.2019 | 12:20
00:50
İdlib'de hava saldırısında 3 çocuk öldü 06.11.2019 | 11:24
01:38
Alman kanalı FETÖ'nün gerçek yüzünü anlattı 06.11.2019 | 00:01
02:34
Rusya'da 6 yaşındaki çocuğu büyü için öldüren zanlının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı! 05.11.2019 | 17:36
02:27
ABD'li Ekonomist Jeffrey Sachs'tan Sıfır Atık Projesi'ne övgü! 05.11.2019 | 15:35
00:46
Dünyanın tepkisini çeken skandal görüntüler! Çin'de bakıcının yaşlı adama şiddet uygulama anı kamerada... 05.11.2019 | 12:47
03:13
Türkiye resmen duyurdu! Bağdadi'nin kız kardeşi yakalandı 05.11.2019 | 10:13
02:21
Hollanda'dan 'Irak'ta sivilleri vurduk' itirafı! 04.11.2019 | 17:15
00:37
Önünden geçtiği evin garajında kalan kadın kamerada 04.11.2019 | 10:04
01:03
Rusya'da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti 04.11.2019 | 09:59
01:57
Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da yolları temizliyor 03.11.2019 | 18:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN