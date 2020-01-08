Web TV Dünya Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kutu içinde kaçma anı görüntüleri ortaya çıktı!

Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kutu içinde kaçma anı görüntüleri ortaya çıktı!

08.01.2020 | 12:41

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni bilgi, fotoğraf ve görüntülere ulaşıldı.

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn'un, "kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği" gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni bilgi, fotoğraf ve görüntülere ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Ghosn, 29 Aralık'ta Osaka'dan hareket eden ve 30 Aralıkta saat 05.30'da Atatürk Havalimanı'na inen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta bulunan ve hava delikleri açılan bir müzik kutusunun içinde geldi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şirket yöneticisi Okan K'nin, Carlos Ghosn'u uçak içerisinde müzik ekipmanlarını taşımakta kullanılan kutudan çıkarttığı, merdivenlerden yürüyerek indirdiği ve merdiven önünde çalışır vaziyette bekleyen bir araçla 40 metre ilerideki uçağa götürdüğü, Ghosn araçtan inip TC-RZA kuyruk numaralı uçağa binmesi üzerine ayrıldığı tespit edildi.

Ayrıca, saat 05.50'de Atatürk Havalimanı'ndan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket eden TC-RZA kuyruk numaralı uçakla şirket yöneticisi Okan K'nin de yolcu olarak çıkış yaptığı, 10.15'te tekrar Atatürk Havalimanı'ndan yurda giriş yaptığı belirlendi.

Öte yandan, Ghosn'un Türkiye'ye geldiği TC-TSR kuyruk numaralı uçakta bulunan ABD vatandaşı Michael T. ile Lübnan vatandaşı George Antoine Z'nin yer hizmetleri aracılığıyla yurda giriş yaptığı saat 06.02'de taksi ile İstanbul Havalimanı'na geçtikleri, 10.02 ve 10.04'te pasaport çıkış işlemleri yaparak 12.20'de Lübnan Hava Yolları uçağıyla Türkiye'den ayrıldıkları öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:45
İran, olası bir durumda Türkiye sınırları içerisindeki "İncirlik Üssü'nü" vurabilir mi? 08.01.2020 | 12:43
02:14
Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kutu içinde kaçma anı görüntüleri ortaya çıktı! 08.01.2020 | 12:41
04:32
İran Devlet Televizyonundan Açıklama! 08.01.2020 | 12:42
04:32
İran devlet televizyonundan açıklama! "Iraktaki saldırıda 80 ABD askeri öldü! 08.01.2020 | 11:59
03:48
İran'ın füzelerini ABD hava savunma sistemleri neden engelleyemedi? ABD'nin hava savunma sistemleri neden çalışmadı? 08.01.2020 | 11:37
01:20
Mogadişu'da patlama: 4 ölü, 15 yaralı 08.01.2020 | 11:46
19:15
Saldırı sonrası Hamaney'den kiritik açıklamalar... 08.01.2020 | 10:28
00:21
İran'ın ABD üslerine saldırısı öncesi bu görüntüler yayınlanmış! 08.01.2020 | 10:14
00:34
Dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı! İran'da düşen yolcu uçağının yere çakılma anı kamerada... 08.01.2020 | 08:39
01:34
İran'da düşen yolcu uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 08.01.2020 | 08:28
00:14
İran'ın balistik füzelerle Irak'taki ABD üssünü vurma anı görüntüleri ortaya çıktı! 08.01.2020 | 08:22
06:32
İran'ın Irak'taki ABD üslerine balistik füzelerle saldırmasının ardından Trump ve Zarif Twitter'da böyle atıştı! 08.01.2020 | 08:10
02:01
Irak Başbakanı açıkladı! ABD, Irak'tan çekiliyor mu? 07.01.2020 | 21:37
01:04
Kasım Süleymani'nin defin işlemi Kirman'da yeniden başladı! Süleymani'nin mezarı böyle görüntülendi! 07.01.2020 | 20:21
07:39
İran ABD’ye nasıl karşılık verecek? 07.01.2020 | 15:46
05:53
Irak eski Ateşe’si "İran sabırlı olması ile bilinir. hızlı cevaplar vermez" 07.01.2020 | 15:34
01:17
SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi 07.01.2020 | 12:48
00:44
İran'ın Kirman şehrinde Kasım Süleymani'nin cenaze merasiminde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var! 07.01.2020 | 12:39
00:34
Avustralya'da yangın bölgesinde yağış başladı 07.01.2020 | 12:17
05:51
Kasım Süleymani suikastı ne anlama geliyor? İran ABD'ye nasıl yanıt verecek? İşte İran-ABD geriliminin merak edilenleri... 06.01.2020 | 20:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN