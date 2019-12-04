Fox TV'den sahte hesap yayını! Sahte hesapla gerçekmiş gibi yayın yaptılar!
Fox TV'de yayınlanan sabah haberlerinde bir skandala imza atıldı. Sunucu İsmail Küçükkaya ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı bildirilen bir Tweet ile dalga geçti. 4'lü Suriye Zirvesi'ni 'ti'ye aldı. Küçükkaya'nın bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.
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