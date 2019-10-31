Fransa'da başörtüsü düşmanlığı!
Fransa İslam düşmanlığını senatoya taşıdı. Okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtü takmasını yasaklayan yasa tasarısı onaylandı. İktidardaki Cumhuriyet yürüyüşü hareketi ve Merkez Sosyalist Partisi tasarıya karşı çıktı. Tasarının yasalaşması için ulusal mecliste onaylaması gerekiyor.
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