Fransız kadından Avrupa'da eylem yapmaya çalışan PKK'lılara tokat gibi sözler!

Fransa'nın Toulouse kentinde, eylem yapmaya çalışan PKK'lı gruba; Morgane isimli Fransız kadın tokat gibi sözlerle böyle ders verdi!

Fransa'nın Toulouse kentinde, eylem yapmaya çalışan PKK'lı gruba; "PKK teröristtir" diyen Morgane isimli Fransız kadın, PKK'lı grubun saldırısına uğradı! Morgane isimli Fransız kadın, terör örgütü yandaşlarının yanına yaklaşarak 'PKK teröristir' deyip daha sonra 'Ne mutlu Türküm diyene' diye bağırınca terör destekçilerinin saldırısına uğrama anı kameraya böyle yansıdı...