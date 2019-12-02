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Genç kadın, 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığı DEAŞ'lı ile yüzleşti!

02.12.2019 | 15:25

Irak’ta Ashwaq Haci isimli Ezidi genç kadın, 14 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunan DEAŞ'lı ile yüzleşti. "Senin çocuklarının yaşındaydım hayallerimi çaldın" diyen genç kadın dayanamayarak baygınlık geçirdi ve o anlar sosyal medyada gündem oldu.

"Senin bir kız kardeşin var mı? Hislerin var mı? Onurun var mı?"

14 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunan DEAŞ'lı ile yüzleştiği sırada sesi titreyen genç kadın, "Bunu bana neden yaptın? Çünkü ben Ezidi'yim değil mi?" dedi. İraqi Media Network TV'de yayınlanan bir programda DEAŞ'lı ile yüzleştirilen Ashwaq Haci, karşısında sürekli yere bakan DEAŞ'lıdan kendisine bakmasını isteyerek, "Senin bir kız kardeşin var mı? Hislerin var mı? Onurun var mı?" diye sordu. Sosyal medyada binlerce kez paylaşım alan bu görüntüler kısa sürede yayıldı.

Üzüntüden bayıldı!

Genç kadının soruları karşısında sessiz kalan DEAŞ'lı kafasını kaldırmadı. Ezidi genç kadın, "Hayatımı mahvettin. Senin çocuklarının yaşındaydım. Hayallerimi çaldın. Bugün adaletsizlik, kahır ve yalnızlık yaşamanın sırası sizde" dedikten sonra üzüntüden bayıldı.

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