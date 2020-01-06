Hafter destekçisi yabancı uçakların okul bahçesindeki öğrencileri bombalama anı görüntüleri ortaya çıktı!
Hafter'i destekleyen yabancı ülke savaş uçaklarının Trablus'taki askeri okulun bahçesinde yanaşık düzen eğitimi alan öğrencileri bombalama anı görüntüleri ortaya çıktı! Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter'e destek veren yabancı ülke savaş uçakları tarafından bir askeri okula düzenlenen hava saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter güçleri tarafından askeri okula düzenlenen saldırı sonucu 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Okuldaki askeri geçit töreni sırasında gerçekleşen saldırı ve ardından yaşanan panik kameraya saniye saniye yansıdı.
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