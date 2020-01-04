Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trabluslular Mehmetçiği bekliyor
Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı milislerin 10 aydır devam eden saldırısı altında yaşayan Trabluslular, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin "korkularını giderdiğini" ve sokaklarda "zılgıt ve havai fişekle kutlandığını" anlattı.
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