Hafter'in Sözcüsü Mismari'yi canlı yayında rezil etmişti! Evinde ölü bulundu!

Televizyon programında darbeci General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye "Yani sizi tek bir Türk topu mu engelliyor" diye tepki veren Al-Hadath/Al Arabiya sunucusu Najwa Kassem'in (Necva Kasım), Dubai'deki evinde ölü bulunduğu açıklandı.