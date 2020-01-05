Web TV Dünya Hatay’da Suriyeliler, İdlib’deki saldırıları protesto etti

Hatay’da Suriyeliler, İdlib’deki saldırıları protesto etti

05.01.2020 | 18:21

Hatay’da bir grup Suriyeli, Beşar Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği saldırıları protesto etti.

Merkezi ilçe Antakya'da Milli İrade Parkı'nda toplanan yaklaşık 500 Suriyeli sığınmacı son günlerde İdlib'de yaşanan Rusya ve İran destekli hava saldırılarını basın açıklamasıyla protesto etti. Pankartlar ve dövizlerle Suriye'de yaşanan hava saldırılarına tepki gösteren Suriyeli grup, saldırıların bir an önce durmasını istedi.

Suriye Koalisyon Elçisi Temsilcisi Adnan Şuguri, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Son günler de özellikle İdlib bölgesine İran, Rusya destekli rejim bombardımanına, katliama Türkiye haricinde tüm dünya sessiz kalıyor. Nerede insan hakları, nerede insanlık, nerede Arap dünyası, nerede bu Müslümanlar. Bu katliama ne kadar sessiz kalacaksınız?" dedi.
Açıklamanın ardından Suriyeli grup, rejim aleyhine sloganlar atarak dağıldı.

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