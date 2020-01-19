Her yıl 10 binden fazla deveyi çok su içtikleri için katleden Avustralyalıların su içen koala sevgisi kamerada!

Her yıl 10 binden fazla deveyi çok su içtikleri için öldüren ve orman yangınları ile zor günler yaşayan Avustralyalılar, yağan yağmurla mutlu oldu! Hayvansever Avustralyalıların yağan yağmurda su içen koalaya sevgi gösterdikleri duygusal anlara ait video sosyal medyada binlerce beğeni aldı!