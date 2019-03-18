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Hollanda'daki operasyondan yeni görüntüler!

Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen son dakika silahlı saldırısı tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu! Oudenrijn Hastanesi civarındaki tramvay istasyonunda silahlı saldırı meydana geldi. Son Dakika habere göre; Hollanda polisi saldırının terör eylemi olabileceğini belirtti. Silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var. Polis, içeride saldırganın olduğunu düşündüğü bir binanın etrafını kuşattı. Hollanda polisi Utrecht kentinde birden fazla saldırı olduğunu açıkladı. Kırmızı bir araçla kaçan saldırgan aranıyor. Hollanda polisinin yaptığı son dakika açıklamasında terör saldırısının hedefinin camiler olduğu bildirildi.

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Hollanda'daki operasyondan yeni görüntüler!
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