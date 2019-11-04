Hollanda'dan 'Irak'ta sivilleri vurduk' itirafı!
2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam olan Srebrenitsa katliamında; Boşnak sivilleri katletmesi için Sırp katillere veren Hollanda'nın yakın tarihli başka savaş suçları da ortaya çıkmaya başladı. Hollanda ABD ile beraber havadan bombaladığı Irak'ta da Müslüman sivilleri acımasızca katlettiğini itiraf etti.
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