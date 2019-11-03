Hong Kong'da hükümet yanlısı bir kişi, meclis üyesinin kulağını ısırarak kopardı
Hong Kong'da Tai Koo bölgesindeki bir AVM'de süren protestolarda, hükümet yanlısı bir kişi, karşıt protestocuları destekleyen Bölge Meclisi üyesinin kulağını ısırarak koparttı.
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