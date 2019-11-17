Hong Kong'da kaos! Üniversite kampüslerinde göstericiler ile polisler çatışıyor

Hong Kong'da protestolar şiddetlenerek devam ederken, eylemcilerin polise karşı ok ve yay kullanması sonucu bir sağlık görevlisi bacağından ok ile vuruldu. Öte yandan, eylemcilerin Hung Hom bölgesindeki bir köprünün üzerinde barikat kurduğu ve ateşe verdiği görüldü. Olaylarda sert müdahaleler devam ediyor.