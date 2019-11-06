İdlib'de hava saldırısında 3 çocuk öldü
Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü. Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.
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