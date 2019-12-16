İlk İHA KKTC'ye indi! O anlar böyle görüntülendi!
KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA saat 05.00'te havalandı. Dalaman'dan kalkan ilk İHA Geçitkale Havalimanı'na indi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
ABD'yi ayağa kaldırdı: 7 yaşındaki çocuğa okulda hücrede darp kamerada 16.12.2019 | 16:27
05:17
İlk İHA KKTC'ye indi! O anlar böyle görüntülendi! 16.12.2019 | 16:21
01:00
00:39
ABD'yi ayağa kaldıran olay! 7 yaşındaki çocuğu hücreye kapatıp darp etti 14.12.2019 | 20:40
00:41
Rusya'da sanayi sitesinde büyük yangın 13.12.2019 | 18:16
00:27
02:55
İdlibli Gadir bebek Rus bombalarına inat yaşama tutundu 13.12.2019 | 12:34
00:36
Tasması asansör kapısına sıkışan köpeği böyle kurtardı 12.12.2019 | 16:30
00:36
Rus donanmasına ait tek uçak gemisinde yangın! 12.12.2019 | 12:27
01:18
Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı 12.12.2019 | 12:18
00:59
Brezilya'da soygun esnasında paniğe kapılan hırsızların ''cam'' ile imtihanı 12.12.2019 | 12:14
01:32
İranlı ajanın ölüm emri Zindaşti’den 12.12.2019 | 10:54
00:58
01:03
00:40
Kanada'da çığ anı kamerada! Çığdan son anda kurtuldu 11.12.2019 | 14:28
00:57
Kolombiya'da sokaklar karıştı, polis ve göstericiler çatıştı 11.12.2019 | 14:07
02:10
Nobel'e soykırım lekesi! Stockholm'de protestolar... 10.12.2019 | 20:56
00:54
DEAŞ'ın havaya uçurduğu El Nuri Camii yeniden onarılıyor 10.12.2019 | 18:11
01:30
İngiltere'de hastane rezaleti! 9 aylık bebek saatlerce doktor bekledi 10.12.2019 | 16:54