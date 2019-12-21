İngiltere'de sağlık skandalı! Soğuk kaldırımda 6 saat ambulans bekleyen kadın hayatını kaybetti

İngiltere'deki sağlık skandallarına bir yenisi daha eklendi! Evinin girişinde ayağı kayıp düşerek ayağını kıran 47 yaşındaki kadın soğuk kaldırımda saatlerce ambulans bekledi. Acı içinde yerlerde yatan kadın acil çağrı merkezini arayıp yardım istemesine rağmen ambulans 6 saat sonra geldi.