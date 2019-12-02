İngiltere'de terör sevicilerden Türk öğrenciye alçak saldırı!
Türkiye'nin sınırlarındaki terör tehdidine karşı haklı mücadelesi devam ederken eli kanlı örgüt PKK'nın yurtdışındaki destekçileri de gurbette yaşayan vatandaşlarımıza saldırmaya devam ediyorlar. İngiltere'nin Leeds kentinde şehir merkezine stant kurup Türkiye karşıtı propaganda yapan terör yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk öğrenci Eren B'ye saldırdı.
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