Web TV Dünya Irak Başbakanı açıkladı! ABD, Irak'tan çekiliyor mu?

Irak Başbakanı açıkladı! ABD, Irak'tan çekiliyor mu?

07.01.2020 | 21:37

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "ABD ordusundan Irak'tan çekileceğine dair bir mektup aldık." dedi. Aynı iddialar dün itibariyle de ortaya atılmış ancak ABD tarafından yalanlanmıştı.

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