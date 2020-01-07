Irak Başbakanı açıkladı! ABD, Irak'tan çekiliyor mu?
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "ABD ordusundan Irak'tan çekileceğine dair bir mektup aldık." dedi. Aynı iddialar dün itibariyle de ortaya atılmış ancak ABD tarafından yalanlanmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Irak Başbakanı açıkladı! ABD, Irak'tan çekiliyor mu? 07.01.2020 | 21:37
01:04
07:39
İran ABD’ye nasıl karşılık verecek? 07.01.2020 | 15:46
05:53
Irak eski Ateşe’si "İran sabırlı olması ile bilinir. hızlı cevaplar vermez" 07.01.2020 | 15:34
01:17
SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi 07.01.2020 | 12:48
00:44
00:34
Avustralya'da yangın bölgesinde yağış başladı 07.01.2020 | 12:17
05:51
02:14
04:27
00:30
02:40
Hatay’da Suriyeliler, İdlib’deki saldırıları protesto etti 05.01.2020 | 18:21
03:48
İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı: Kasım Süleymani kimdir? 05.01.2020 | 16:15
01:44
Hafter'e ait savaş uçakları askeri okula saldırdı 05.01.2020 | 00:52
00:36
İşte Irak'ın ABD üssüne saldırısının ilk görüntüleri 04.01.2020 | 21:07
03:36
Irak'ın ABD üssüne roketli saldırısı ne sonuçlar doğurur? 04.01.2020 | 21:06
01:49
Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trabluslular Mehmetçiği bekliyor 04.01.2020 | 18:48
00:37
01:43
01:45
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü 04.01.2020 | 16:17