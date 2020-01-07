Irak eski Ateşe’si "İran sabırlı olması ile bilinir. hızlı cevaplar vermez"

İranlı General Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta Amerika tarafından füze saldırısı ile öldürülmesi sonrası olayla ilgili değerlendirmeler de sürüyor.

Irak'ın ABD'deki eski Savunma Ateşesi İsmail El Sudani, A Haber'e konuştu.

Kasım Süleymanin'nin ulusal bir kahraman olduğunu vurgulayan El Sudani, gerilimin yalnızca İran ve ABD'de değil Körfez ülkeleri, Irak ve Lübnan'da da hissedildiğini anlattı.

"SÜLEYMANİ İRAN İÇİN ULUSAL BİR KAHRAMANDI"

Kasım Süleymani'nin İran'daki önemini anlatan Savunma Ateşesi İsmail El Sudani;

"Süleymani İran için ulusal bir kahramandı. Irak ve Suriye halkına, DEAŞ'ı yenmek için destek vermişti. Yüksek rütbeli bir askerdi, ülkenin dini lideri tarafından saygı görüyordu. Bu yüzden önemli bir komutandı." dedi.

Bölgede oluşan gerilimin sadece İran ve ABD'nin içerisinde kalmadığını da belirten Sudani;

"Gerilim, Irak, Lübnan hatta ABD'nin müttefiği olan Körfez ülkelerinde de hissediliyor. İran, ABD'ye karşılık verirken değerlendirmeye alması gereken asıl mesele bu. "dedi.

İRAN VE ABD MÜZAKERE SÜRECİNE GİDEBİLİR Mİ?

Eski Savunma Ateşesi El Sudani, İran ve ABD'nin müzakere masasına oturmasının zor olduğunu açıkladı.

Sudani, İran'ın kendine has bir diplomasisi olduğunu ve İran'ın ABD ile çıkarlarına karşı savaşta olduğunu hissettiğini vurguladı.

"İRAN, ABD BİRLİKLERİNİ IRAK'TAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIR İSE BU STRATEJİK BİR ZAFER OLUR."

İsmail El Sudani; "İran ilk olarak Ortadoğu'da sahip olduklarına bakacaktır. General Süleymani'nin ölümüne denk gelecek kadar güçlü bir hedef bulacaklardır." ifadesini kullandı.

İran'ın hemen tepki vermeyeceğini vurgulayan Sudani ;"İran, sabırlı olması ile bilinir. Yanlış hesaplar yapıp hızlı cevaplar vermez.. Örneğin İran, ABD birliklerini Irak'tan çıkarmaya çalışır ise bu İran için stratejik bir zafer olur." diyerek sözlerini noktaladı.