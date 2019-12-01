Irak Meclisi Başbakan'ın istifasını kabul etti
ABD'nin Irak işgalinin ardından ülkenin 5'inci başbakanı olarak Ekim 2018'de göreve başlayan Adil Abdulmehdi, ülkenin farklı bölgelerinde 2 aydır devam eden gösteriler nedeniyle istifasını sunmak zorunda kaldı. Abdulmehdi, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'den sonra son dönemde Arap coğrafyasında yaşanan gösteriler nedeniyle görevinden istifa eden 2'nci başbakan oldu.
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