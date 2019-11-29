Irak'ta polisle göstericiler çatıştı

Irak'ta hükumet karşıtı göstericilerin bilançosu günden güne ağırlaşıyor. Polisle göstericilerin çatışması sonucu can kayıpları artıyor. Prostestoların yoğunlaştığı Irak'ın Zikar Vilayeti'nde polis göstericilerin 4 gündür bariyerlerle kapattığı yerlerde kontrolü sağlamak için operasyonlar düzenledi. Irak polisi göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. Göstericiler ise araba lastiklerini ateşe vererek polise taş ve sopalarla saldırdı. Polis müdahalesi büyük çatışmaya neden oldu. Göstericilerden hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Irak'ta 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.