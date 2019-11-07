Irak'ta protestolar tüm şiddetiyle devam ediyor
Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Irak'ta, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler halen sürüyor. Gösterilere dair sosyal medyada paylaşılan görüntüde Başkent Bağdat'ta bulunan Şehitler Köprüsü'nde protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı ve protestocuların, güvenlik güçlerine taş attığı görüldü. Öte yandan, göstericilerin Basra Limanı girişini kapatarak araç giriş çıkışlarını engellemeye çalıştıkları bildirildi.
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