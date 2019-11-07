Web TV Dünya Irak'ta protestolar tüm şiddetiyle devam ediyor

Irak'ta protestolar tüm şiddetiyle devam ediyor

07.11.2019 | 10:05

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Irak'ta, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler halen sürüyor. Gösterilere dair sosyal medyada paylaşılan görüntüde Başkent Bağdat'ta bulunan Şehitler Köprüsü'nde protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı ve protestocuların, güvenlik güçlerine taş attığı görüldü. Öte yandan, göstericilerin Basra Limanı girişini kapatarak araç giriş çıkışlarını engellemeye çalıştıkları bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:06
Irak'ta protestolar tüm şiddetiyle devam ediyor 07.11.2019 | 10:05
01:08
Rus uçakları Halep ve İdlib yakınlarındaki köyleri bombaladı 06.11.2019 | 16:49
00:58
Suriye Milli Ordusu'ndan 144 şehit var 06.11.2019 | 15:39
00:18
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’China Railway Express’ açıklaması 06.11.2019 | 14:05
01:16
ABD'li dergiden bir yalan haber daha... Foreign Policy Dergisi'nden Türkiye ile ilgili nükleer silah yalanı! 06.11.2019 | 13:49
00:44
İsrail askerlerinden bir skandal daha! Bu kez de 5 yaşındaki çocuğun gözünün önünde... 06.11.2019 | 12:36
01:10
"Her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce ölüyor" 06.11.2019 | 12:20
00:50
İdlib'de hava saldırısında 3 çocuk öldü 06.11.2019 | 11:24
01:38
Alman kanalı FETÖ'nün gerçek yüzünü anlattı 06.11.2019 | 00:01
02:34
Rusya'da 6 yaşındaki çocuğu büyü için öldüren zanlının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı! 05.11.2019 | 17:36
02:27
ABD'li Ekonomist Jeffrey Sachs'tan Sıfır Atık Projesi'ne övgü! 05.11.2019 | 15:35
00:46
Dünyanın tepkisini çeken skandal görüntüler! Çin'de bakıcının yaşlı adama şiddet uygulama anı kamerada... 05.11.2019 | 12:47
03:13
Türkiye resmen duyurdu! Bağdadi'nin kız kardeşi yakalandı 05.11.2019 | 10:13
02:21
Hollanda'dan 'Irak'ta sivilleri vurduk' itirafı! 04.11.2019 | 17:15
00:37
Önünden geçtiği evin garajında kalan kadın kamerada 04.11.2019 | 10:04
01:03
Rusya'da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti 04.11.2019 | 09:59
01:57
Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da yolları temizliyor 03.11.2019 | 18:13
02:29
Bıçakla 6 kişiyi yaraladı, bir göstericinin ise kulağını ısırarak kopardı 03.11.2019 | 18:13
02:06
Tel Tamr’da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi 03.11.2019 | 18:13
00:23
Hong Kong'da hükümet yanlısı bir kişi, meclis üyesinin kulağını ısırarak kopardı 03.11.2019 | 16:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN