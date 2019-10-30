Irak'ta tansiyon düşmüyor!

Irak'ta hükümeti protesto etmek için başlayan gösterilerin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Iraklılar ülkenin çeşitli bölgelerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla gösteriler düzenlemeye devam ediyor. Kerbela'daki Vilayet Binası önünde toplanan göstericilere güvenlik güçleri otomatik silahla müdahale etti. Sağlık kaynakları protestolarda birçok kişinin hayatını kaybettiğini, 800'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.