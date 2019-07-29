İran alıkoyduğu İngiliz gemisini böyle uyarmış

İran, geçtiğimiz haftalarda ele geçirdiği İngiliz petrol tankerinden yeni görüntüleri yayınladı. Görüntülerde İngiliz savaş gemisiyle yapılan telsiz konuşmaları var. İran'ın bu görüntüleri yayınladığı anlarda, İngiltere'den de kritik bir açıklama yapıldı. BBC radyosuna konuşan Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran tarafından el konulan petrol tankerinin bir an önce salınmasını gerektiğini söyleyerek "İran ile herhangi bir takas olmayacak" dedi. Açıklamalarını daha da sertleştiren Raab, "İranlılar karanlıktan çıkmak istiyorsa, uluslararası kurallara uymaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.