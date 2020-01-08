İran Devlet Televizyonundan Açıklama!
İran devlet televizyonundan açıklama... "Irak'taki saldırıda 80 ABD askeri öldü...
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