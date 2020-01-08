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İran Devlet Televizyonundan Açıklama!

08.01.2020 | 12:42

İran devlet televizyonundan açıklama... "Irak'taki saldırıda 80 ABD askeri öldü...

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