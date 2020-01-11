İran Devrim Muhafızlarından yolcu uçağını nasıl düşürdüklerine ilişkin flaş açıklama!

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının 'askeri bir noktanın' üzerinden geçerken 'insani hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı İran Devrim Muhafızları, "Uçak cruise füzesi sanıldığı için vuruldu" dedi.